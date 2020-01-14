首廟天壇除了是台南第一家用悠遊卡可添香油錢的廟宇，廟內也增設2座電子籤詩機，6國語言攏A通，兼顧國際化與數位化。（曹婷婷攝）

「嗶」一下就能買香燭、添香油錢或點燈安太歲，首廟天壇成為台南第一家用悠遊卡可添香油錢的廟宇，率先響應台南市政府「智慧新都」政策，同時，深受外籍遊客喜愛的英、日語籤詩也推出數位版本，廟內增設2座電子籤詩機，6國語言攏A通，兼顧國際化與數位化。

首廟天壇和凱基銀行昨天簽署合作，導入悠遊卡小額扣款及信用卡支付服務，成為台南首家可用悠遊卡可添香油錢的廟宇，台南市長黃偉哲昨天專程見證廟方與銀行合作簽署儀式。

台南市廟宇總數達1630間，冠居全國，被稱為「眾神之都」，黃偉哲表示，行動支付是最安全消費模式，不用隨身攜帶現金，更不用擔心遺失風險，春節歡迎全國民眾來台南走春拜廟，「嗶」一下就能添香油、點燈，有拜有保佑、有「嗶」更便利。

首廟天壇董事長徐國潤表示，市府於2017年率全國之先，與天壇合作推出「英語友善寺廟」計畫，將靈籤譯成日文與英文，讓外籍遊客入境問俗，轟動一時，天壇如今也推出數位版本，供外籍人士最完善的雙語資訊及服務。

徐國潤說，天壇採用六十甲子籤及雷雨詩百首籤，六十甲子籤提供繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文、越語6種語言；雷雨詩百首籤則有繁體中文、簡體中文、英文、日文、越語5種語言，未來，預計逐步建置泰語等其他國家語言。

南市府推動行動支付不遺餘力，從政府地方稅、路邊停車費、工商登記規費、學雜費以及5大古蹟景點售票、14家農會超市均提供行動支付服務。另，也積極輔導商圈店家、觀光工廠、部分市場、夜市導入行動支付，如今寺廟也加入行動支付，期待不久將來，台南市民皆可享受無現金智慧城市的便利生活。

(中時 )