蔡英文明天出席中常會發表重要談話 23:192020/01/14 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統。(圖/取自蔡英文臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨明天舉行選後首次的中常會，蔡英文總統連任成功，明天也將出席中常會，發表重要談話。 據了解，蔡總統向所有與中常會致意，並發表重要談話後離去。 (中時 ) #中常會 #出席 #蔡英文 #蔡總統 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 不斷更新》區域立委當選名單 17:392020/01/11 政治 蔡英文總統的挑戰》後蔡英文時代 芒果乾無法再啃4年 21:192020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 2020立委選舉當選名單總覽 23:102020/01/11 政治 面對派系權鬥 要當有牙的老虎民進黨定於一尊 蔡將重掌黨機器 01:512020/01/12 政治要聞 民進黨立委過半是好事？趙少康竟這樣說…有原因 00:202020/01/13 政治 【立院成綠院2】小黨團結抗綠 比國民黨更難纏？ 10:412020/01/14 政治 政治熱門新聞 獨家》不敵黨內反彈 吳敦義明天走人 - 政治 挺韓男星神隱2天不忍了 爆韓慘敗原因：這2人扯後腿 - 政治 評九二共識 周錫瑋：國民黨自己玩死自己 - 政治 國民黨輸慘 媒體人揭穿問題：自己人不挺自己人！ - 政治 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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