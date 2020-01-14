大樂透開頭獎 2.47億元獎落台中市 23:322020/01/14 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大樂透2.47億元頭獎，獎落台中市。此為示意圖，非當事人。(台彩提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透今晚開出頭獎，2.47億元的大獎落在台中市；台彩表示，這期大樂透頭獎由一人獨得，是由沙鹿區鎮南路的「鑫寶金財神彩券行」開出，扣除稅金後，幸運兒將實拿近2億元。 根據台彩網站公告，大樂透109000004期的開獎號碼，依大小排序分別為07、20、34、37、38、47，特別號為18。 (中時 ) #大樂透 #頭獎 #台中市 #幸運兒 #財神 也許您會感興趣 推薦閱讀 STUDIO A舉辦超級大樂透 滿額可抽5萬MacBook 15:352020/01/10 科技 台中市立委黃國書力拼連任 團隊路口力催投票 18:252020/01/10 政治 台中投票率7成6創史上最高 22:432020/01/11 生活 第三勢力張睿倉 表態參選2022台中市議員 15:242020/01/12 政治 台中大慶市地重劃區 未演先轟動 04:102020/01/13 產業．科技 《航運股》台灣高鐵6億人次超級幸運兒將誕生 14:492020/01/13 財經 高鐵運量將破6億 幸運兒一年無限搭乘 18:012020/01/13 生活 謝龍介跳柳川？盧：不能破壞燈飾 要喊台灣燈會在台中 11:202020/01/14 政治 玉鼠迎春賀佳節 歡樂滿堂慶豐收 15:122020/01/14 生活 大樂透2.47億元 台中一人獨得 23:102020/01/14 財經 生活熱門新聞 蔡英文狂勝大選後卡神現身了！默默做了這事 - 生活 早上這樣喝豆漿 中醫師：營養全浪費了 - 生活 好市多299限量夯貨又秒殺！網喊：超愛這款 - 生活 「一聲悶雷把我驚醒！」李富城驚呼：不祥之兆 - 生活 不只有學姊！民眾黨2高學歷＋顏值女神出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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