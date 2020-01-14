大樂透今晚開出頭獎，2.47億元的大獎落在台中市；台彩表示，這期大樂透頭獎由一人獨得，是由沙鹿區鎮南路的「鑫寶金財神彩券行」開出，扣除稅金後，幸運兒將實拿近2億元。

根據台彩網站公告，大樂透109000004期的開獎號碼，依大小排序分別為07、20、34、37、38、47，特別號為18。

(中時 )