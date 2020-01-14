佐伯俊男《萬象回歸》去年在台展出仍吸引眾多粉絲。（舊香居提供／李怡芸台北傳真）

日本近代知名情色繪畫藝術家佐伯俊男，據其官網公布消息，已於2019年11月21日逝世，享壽74歲。

被喻為天才異色畫家，佐伯俊男1945年出生於大阪，1970年代出道的他，正巧搭上日本前衛思潮開放的年代，他將日本傳統鬼怪、武士道、浮世繪精神都融入自己的畫作中，且將黑色幽默與情色藝術結合，使他的作品在日本自成一派。

佐伯俊男曾言自幼就受到淫穢畫作啟發，發現許多男孩都痴迷於情色畫，「由此我認為，這是一種娛樂文化」。佐伯俊男的創作中，大量使用或隱喻性愛與死亡，開創了情欲繪畫的新面貌，一方面他飽受藝術界抨擊，一方面日本許多作家和畫家也為他搖旗吶喊，稱他為「魅力藝術工程師」，已故的日本「異色恐怖文學宗師」澀澤龍彥也曾表示：「佐伯的作品無論看多少次，都有種不會厭煩的趣味感。」

佐伯的《幻影》作品展2016年曾來台，於台北舊香居展出了包含雕塑、原稿、彩稿、版畫等作品；2019年他藝術生涯的第一本黑白畫冊重新上色，取名《萬象回歸》，亦來台再次於舊香居展出，佐伯當時曾表示，為50年前的黑白作品重新上色，原本只是想試試把大家熟悉的黑白作品加上顏色看看，但結果卻出乎自己意料地「變成了非常有魅力的作品。」

(旺報 )