2020年台灣大選結束後，海外許多分析都認為香港的動盪與蔡英文勝選密不可分，同時更加關切北京未來對台灣是否採取更強硬的政策。香港知名學者劉兆佳分析稱，香港對台灣大選有重要影響，但非決定因素；而未來的兩岸關係肯定會愈來愈緊張，因為台灣已成為美國壓制中國大陸戰略的一部份，成為國安問題，大陸民意很難會同意北京用柔性政策對待一個「反中」的台灣。

中國大陸港澳研究會副會長、香港中文大學榮休講座教授劉兆佳接受《多維新聞》訪問時指出，去年6月以來的民調資料都對蔡英文比較有利，一般都預測到她會勝出，但沒預料到能贏那麼多，這讓人有點意外。總體上來說是蔡英文成功把台灣大選議題之爭轉移到主權、安全、政權方面，把反對習近平提出的「一國兩制台灣方案」當做選舉主題，獲得了較大成效。

至於香港修例風波，劉兆佳說，固然它是影響台灣大選的重要因素，但並非決定性因素。畢竟，過去一年除了香港修例風波之外，台灣、兩岸之間也發生很多事情，例如過去一年多，大陸不斷在外交、軍事和經濟方面施壓台灣，造成台灣一些人產生恐懼和憤懣，加劇對大陸的抵觸情緒。美國不斷制定一些國內法來插手台灣事務，令台灣不少人認為可以依靠美國來制衡中國大陸。此外，國民黨在選舉過程當中也出現內部不和，韓的言行舉止也有可議之處，這都會影響選舉。

劉兆佳表示，這次大選結果反映大部分台灣人就算沒有提出台獨，也呈現頗為明顯的分離主義傾向，這不單存在於民進黨支持者中，也存在於國民黨支持者中，可預見將來想讓台灣大部分民眾接受「一國兩制」來達成國家統一是非常困難的事。

在未來的兩岸關係上，劉兆佳認為，肯定越來越緊張。蔡英文和民進黨政府不承認「九二共識」，不斷搞「去中國化」，刻意讓雙方產生對立、敵對心態，甚至不斷制定新的法律阻礙兩地交往，如國安五法，《反滲透法》等。而美國則把台灣納入圍堵大陸的印太戰略當中，進一步確認了台灣在第一島鏈圍堵大陸軍事擴張的角色。未來台灣跟美國會越走越近，政治和軍事上的交流會越來越頻繁，也會更多利用如《台灣旅行法》、《國防授權法》等法律來強化對台灣政治、軍事上的支持。在中美博弈的大背景下，兩岸關係短期內很難好轉。

劉兆佳分析，大陸方面也已經覺得無論國民黨還是民進黨，都不可能帶領台灣尋求統一，頂多是說民進黨的台獨傾向更為危險。進一步來講，台灣越來越變成美國壓制中國大陸戰略的一部分，這就已經構成國家安全問題，對北京來說這已不單是統一的問題。既然是國家安全問題，很難想像中國大陸不會對台灣採取不比以前強硬的應對方法。

劉兆佳最後說，現在大陸的民族主義、愛國主義情緒越來越高漲，希望在「兩個一百年」之內達成國家統一，消除台灣作為國家安全的威脅，減少大國崛起的障礙。在這種情況下，大陸民眾也很難支持政府用關愛、柔性的方法來處理一個大部分人都反對中國大陸、反對「一國兩制」的台灣。加上美國插手兩岸事務會越來越頻繁，兩岸關係的前景並不樂觀。

(中時電子報)