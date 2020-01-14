取自林鶴明臉書

取自林鶴明臉書

取自林鶴明臉書

蔡英文總統在這一次大選網路聲量大增， 蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明今天公布數據，小英臉書增加45萬人、LINE增加60萬人、YT增加29萬人、IG增加了41萬人，他說，這些新圈的粉，就是小英過去一年聲量與民調成長與回溫的關鍵所在，也是最值得珍惜的「辣英粉」。

林鶴明今天深夜在臉書公布這次大選的社群關鍵數字， 他說，社群並不一定是勝選的主因，但卻是小英核心支持者最關鍵的維繫所在。這幾張數字，可以看出小英四大社群在過去一年來的成長情形。

林鶴明表示，政治是一門社會科學，有時候很講究經驗法則與直覺反應。但是社群政治卻是一個可以被量化檢驗的領域，透過社群數字的消長，可以了解粉絲對於不同議題的反應，也可以了解最重要的「支持者到底在想什麼」。

除了臉書、LINE、YT和IG增加的英粉，他說，另外，小英在當選之夜的演說文，已經超越去年婚姻平權通過的臉書文記錄，達到45萬按讚，連IG也是新高的23.6萬讚，且還在增加中。

(中時 )