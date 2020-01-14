空軍某單位黃姓士官與吳姓女兵今天凌晨逾假未歸隊，下午被發現雙雙陳屍高雄大崗山一處產業道路旁的自小客車內，全案警方會同軍方漏夜調查中。

湖內警分局指出，兩名死者都在同一部隊服役，今天凌晨0時收假未回部隊，家屬及單位也連絡不上，報警協尋。下午有民眾在大崗山一處通往空軍某部隊雷達站的山區產業道路旁發現一部自小客車，車內疑有一對男女沒有動靜，警方據報趕到發現兩人已死亡多時。

警方表示，經以車追人，查出車主就是死者黃男，調查發現這對男女也是部隊協尋的對象；警方漏夜封鎖現場，會同軍方到場採證鑑識。

警方另通知死者家屬及部隊代表到警局製作筆錄。全案初步調查，黃男與吳女疑因情關難過而尋短，將報請檢察官相驗，進一步調查死因。

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