選情激烈，有民眾因選舉症候群有失眠、焦慮等狀況，屏東基督教醫院身心內科醫師黃靖雯（右）呼籲有此症狀者要先跳脫。（潘建志攝）

激烈選戰結束了，不過仍有民眾因太過投入，「選舉症候群」產生過度亢奮、患得患失、失眠等症狀，如果選情不如自己預期，還會失落。醫師建議，要適時脫離選舉資訊，做運動等其他活動來轉換注意力，也要有充分休息、飲食均衡。

心悅診所院長林宏彥說，最近有些病人因選舉症候群，讓焦慮、失眠等症狀更嚴重；有病人因開票當晚怕看到結果，跑到診所向他求助。他說，激情需要時間來消化，要提醒自己要回歸正常生活，並試著換位思考、轉換心情。

他建議，如果承受不了大量選舉訊息，就不要過度接觸，受不了就要停下來，切斷網路、電視，並出外運動、散步、遊旅等，做自己有興趣的事來轉移注意力。日常生活也要有充分休息、均衡飲食，吃睡不正常人很容易浮燥，讓症狀更加嚴重。

和不同立場的親友討論時也要有同理心，聆聽對方說法，理解政治立場沒有絕對對錯，保持開放的心，關懷彼此；若要化解尷尬，可從關心其他日常開始。選舉是一時的，家人朋友是永遠的，不要因政治理念打壞彼此關係。

屏東基督教醫院身心內科醫師黃靖雯說，有些人在選後仍在亢奮當中，當選情不如自己預期，就會產生失落徵狀，跟失戀、被炒魷魚等一樣，如果本身有憂鬱症等症狀，有可能會加重。不過這都只是暫時現象，最多維持一周，激情過後大概都能改善。

(中時 )