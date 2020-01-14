三峽區公所與中嘉家和有電視合作，於1月14日在公有零售市場的騎樓舉辦名師揮毫送春聯的活動，邀請在地書法名師現場揮毫，為民眾客製化各式春聯與剪紙，民眾一邊辦年貨還能同時領到春聯，受到熱烈歡迎。中嘉家和線電視也配合金鼠年的到到，規劃「鼠來寶」的遊戲，與民眾同樂。

三峽區公所陳文俊區長表示，今天邀請的都是三峽在地的書畫家，有張茂欣、陳志宏、余振明、李存禾、王翊如以及剪紙老師王彩，每個老師都各有特色，民眾可以找自己喜歡的老師來索取客製化春聯。大師出手有別於一般印刷春聯，特別有年節意義。

每年都參與協辦的中嘉家和有線電視董事長陳煥鵬表示，看到市場熱鬧滾滾，感覺新年的腳步真的近了。迎接新的一年到來，中嘉家和有線電視把公司各項數位便民加值，如智慧錄影、隨選影片及1G高速光纖上網服務融入遊戲中，以落實對新北民眾的數位服務宣導，大小朋友都來挑戰，玩得不亦乎，還帶了不少戰利品回家，為整個活動增添濃厚的年味與歡樂的氣氛。陳煥鵬董事長也說，為照顧弱勢族群，凡具有109年低收入戶資格者，可以持相關證件到中嘉家和門市櫃檯辦理免費裝機及收視服務。

(中時 )