國民黨2020選舉大敗，發動改革+1運動的台北市議員羅智強今(14)天在黃暐瀚主持的【我要當選】節目談到國民黨不分區名單公佈時，他發現吳斯懷對選情是「毀滅性災難」，但狗吠火車！羅智強今再度呼籲，吳斯懷若肯請辭不分區立委，我去他門口跪都可以！黃暐瀚與虎哥周錫瑋聞言不禁眼眶泛紅。

黃暐瀚在臉書指出，該節目專訪還沒開始，羅智強的電話，就響個不停。一通又一通，來勸他「別再罵了」的關切電話，接的羅智強臉色鐵青。

黃暐瀚表示，外界流言，說羅智強這群年輕市議員，國民黨青壯派，是在奪權，要逼退吳敦義、吳斯懷，有如「紅衛兵」，羅智強搖搖頭，嘆了氣：「我求什麼？我只求國民黨不要更慘下去」！

訪談中，羅智強談到當初不分區名單才一公佈，吳斯懷等人名列其中。他就去黨中央靜坐，他知道這是「毀滅性災難」，一發不可收拾。但狗吠火車，苦口婆心，沒人在乎。

結果證明，吳斯懷真的成為「攻擊破口」，民進黨多少立委上大海報「下架吳斯懷」！這次多少選情緊繃的國民黨立委，因此「被下架」。

選舉已然大敗，但事情還沒到盡頭。未來立院四年，國民黨將繼續被民進黨攻擊，用吳斯懷抹紅，絕對不會留情。說到激動處，羅智強說：「如果吳斯懷現在願意請辭，我到他家門口去跪，我都可以」！

黃暐瀚表示，一旁靜靜聽著這句話，他跟虎哥，都忍不住，眼眶泛紅。

最後，黃暐瀚指出，有幾個人知道，為了黨的大敗，選後羅智強整整三天兩夜，無法闔眼，沒有入睡？黨的危急存亡之秋，又豈止「奪權」二字，這麼簡單。

(中時電子報)