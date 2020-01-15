「合雄MAX」往返新北市僅需車程30分鐘。

「合雄MAX」基地位於興豐路及建德路交叉口的建德路上，由合雄建設投資興建，坐擁八德新市鎮生活圈，交通方面距捷運G01站綠線120公尺，開車族有66快速道路、國道2號以及國道3號可連接，往返新北市僅需車程30分鐘。

基地位置距捷運G01站僅120公尺。

本案基地面積約985坪、公設32%，建築樓層規劃為2棟地上21樓，地下3樓，可售戶數規劃160戶住家、7戶店面，格局坪數規劃二房27坪、三房39-40坪，車位共規劃有172個平面車位。

周邊中大公園、建德公園，綠地環繞。

周邊環境，面中大公園擁有層峰景觀、建德公園步行5分鐘；學區八德國小（附設幼稚園）、八德國中，享有步行輕鬆就學優勢；近八德公有零售市場及全聯福利中心，生活採買不是問題。

「合雄MAX」接待中心位於桃園市八德區中正北路100號，歡迎前來參觀。

本案休閒設施設有接待大廳、中庭花園、交誼廳、健身房、兒童遊戲區、信箱區。室內廚房配備林內三機，衛浴使用和成衛浴、五合一暖風機，戶戶單層排氣、三合一電子鎖。另配有高級住宅常用之中空樓板建材22.5cm可降低樓板間聲音的傳遞，有興趣的民眾不妨前往參觀。

(中時電子報)