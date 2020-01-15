總統大選落幕，拚經濟成為蔡政府接下來四年仍要努力的目標。房市專家Sway建議，政府應該「打炒房」，才能真正救經濟與少子化。

總統蔡英文曾表示，扣除包租代管，目標興建12萬戶社會住宅，體現對年青人的居住正義，希望中央、地方一起來做。Sway在臉書發文指出，蔡總統必須實現這個承諾，蓋下去才會讓多數人民覺得，政府有在照顧一般民眾，有在照顧年輕人，有在為下一代而努力，而不是只護著有錢人。

Sway說，四年前，誰高喊居住正義，誰就有選票，如今想想大家的房價與資產都不喊了，所以人口才一直少下去，生不起養不起，也買不起，講重一點，高房價讓不少人絕子絕孫，直言「打炒房才能救經濟與少子化」。

根據內政部最新統計，2019年國內出生人數跌破18萬，創下近9年新低，僅高於2010年虎年的16.6萬人紀錄，外界擔心，2022年虎年即將到來，屆時出生人數恐會少於2010年再創新低。

(中時電子報)