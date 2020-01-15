一名女網友在臉書社團「靠北男友」分享自己一段慘痛經歷說 ，某次與男友帶妹妹共同遊日本，男友竟趁她睡著，半夜與妹妹一起洗澡。

這名女網友發文表示，3人在日本某天晚上聊到半夜2點多，她累了先去睡，睡到一半男友用手戳她，因為男友平常就會這樣打鬧，決定繼續裝睡準備嚇男友，不料接下來發生的事，讓她相當震驚。

男友見原PO沒有回應，便走到廁所前小聲喊妹妹的名字，然後悄悄打開門，當時原PO妹妹正在洗澡。原PO看到這一幕嚇傻，只能繼續裝睡。至於男友與妹妹在廁所裡做什麼？她說：「我想就不用贅述了，包括偷偷把她（妹妹）抱出來」。

女網友貼文訴說男友在日本暗通款曲。（圖／翻攝自靠北男友臉書）

原PO發現男友與妹妹暗通款曲，選擇委曲噤聲，她說：「我不想讓爸媽氣瘋，只敢做出懦弱選擇，不想鬧大，只敢匿名抱怨」。網友看到原PO的經歷紛紛留言說「真的是渣男」、「看了我火都上來了」「這劇情好熟悉」、「妳妹真不簡單」。

(中時電子報)