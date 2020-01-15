大陸晶圓代工巨頭中芯不僅營運穩定成長，先進製程也進展順利，14奈米於去（2019）年第3季進入量產，才幾個月時間，就傳出獲得訂單的好消息，陸媒報導，中芯已獲得華為旗下海思半導體的14奈米訂單，而且是從台積電南京廠手中搶走。

中芯首席執行長梁孟松，原是台積電前研發處長，2017年底跳槽陸廠，帶領中芯積極轉骨、翻轉營運，尤其讓中芯卡關3年的14奈米製程大突破，去年第3季成功開始量產，使中芯南方廠成為大陸最先進的集成電路生產基地。

快科技報導，中芯甫量產的14奈米製程已搶下華為海思訂單，而且是從全球晶圓代工龍頭台積電手中奪走，目前尚不知中芯代工華為哪項產品，不過之前，華為驍龍400系列晶片就是採用中芯28奈米製程生產。

報導指出，華為海思此前16奈米訂單，主要委由台積電代工，產能主力集中在2018年底投產的南京廠。目前台積電南京12吋晶圓廠投資約30億美元，規劃月產能為2萬片。

市場傳出，美方計畫降低「來自美國技術」門檻從25%下調至10%，以阻斷台積電向非美企業供貨，若此事成真，未來將影響16奈米的訂單流向。

(中時電子報)