美陸貿易協議即將於15日簽署，而向來被視為陸官方態度的微信公眾號《陶然筆記》在沉默兩個月後終於發聲，雖然接近兩年的貿易摩擦將隨著第一階段貿易協議簽署告一段落，但也表明「貿易戰未結束」，特別是美對陸加增關稅未減，未來不確定性仍多，仍須保持「平常心」，冷靜判斷形勢。

在停止發文近兩個月後，具有官方背景的微信公眾號《陶然筆記》終於貼文，簽署第一階段貿易協議不論是對美陸雙方而言，從美方挑起的貿易戰以來還是首次，但陸方始終保持平常心，以冷靜理性的態度處理極端複雜局面，「不想打，不怕打，必要時不得不打」。

文章指出，由於陸方堅守立場，未嘗沒有對美方產生影響，如雙方在宣佈第一階段貿易協議簽署後，一度中斷的美陸對話交流也有望重啟，但也強調貿易戰沒有結束，特別是美對陸加增關稅未減，堅持對陸「極限施壓」的聲音仍在，而陸方的反制措施也在實施，未來的不確定性還很多，「第一階段經貿協議的簽署不過是比賽的第一個回合，解決問題的一步而已」。

該文建議，進入2020年，陸方經貿磋商牽頭人的工作重點，不僅是對美經貿協商；其次，要不斷加強與世界的聯繫，在「利益」二字上做政策取捨衡量，堅持改革開放與發展，不讓發展節奏被干擾，就是最大利益；最後，再次強調美陸「合則兩利、鬥則俱傷」，有矛盾但不忽視共同利益，求同存異，如此解決兩國貿易問題，對世界都有十分重大意義。

(中時電子報)