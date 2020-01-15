威廉王子與哈利王子13日罕見發布怒氣滿點的共同聲明，駁斥媒體報導威廉霸凌哈利的新聞，兄弟倆似又站在同一陣線。不過隨後英媒又爆料，其實這對兄弟檔早在2019年7月大吵一架後，關係就降至冰點，至今情誼尚未修復。

英國威廉王子與哈利王子的兄弟情恐不如以往。

英國《太陽報》（The Sun）引述資深王室消息人士指出，去年7月皇家馬球慈善比賽（King Power Royal Charity Polo Day）上，威凱夫婦首度與哈利梅根以及他們的兒子亞契（Archie）共同公開亮相，其實前一晚威廉與哈利才大吵一架。

威廉王子與哈利王子2019年7月參加皇家馬球慈善比賽（King Power Royal Charity Polo Day）的畫面。

兄弟情自那時起就沒復原過，甚至愈來愈緊張，威廉指責哈利「變了」，「對員工說話無理」，哈利則認為兄嫂沒有給梅根機會。消息人士說，看到威廉及哈利關係破碎至此「令人心碎」，「他們一直以來都是一對相親相愛的兄弟，情況從來沒有像現在這樣糟糕過，威廉認為被哈利背叛，對他失望。」

不過自2018年梅根嫁進英國王室以來，不利於哈利夫妻的傳聞便甚囂塵上，根據《太陽報》報導，他們指控其他王室員工煽動對他們的仇恨，相信白金漢宮、查爾斯王子居住的克萊倫斯宮（Clarence House）員工是外洩他們難搞傳聞的主謀，導致哈利和父親關係緊張，有段時間甚至無法信任這兩座王宮的職員。

此外，2018年11月，哈利夫婦宣布不再和兄嫂當鄰居，要獨自搬入溫莎城堡莊園的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），隔一個月《太陽報》就披露哈利對威廉大發脾氣，原因是威廉認為哈利「太趕著和梅根結婚了」，當時一名消息人士透露，威廉告訴哈利，「我們對她的背景、意圖、她過去是什麼樣的人一無所知。」

該名人士說，威廉只是想要提醒弟弟，「嫁進王室是艱鉅的任務，壓力、安檢都不能鬆懈，梅根確定是對的人嗎？」哈利卻認為，哥哥想要讓他結束感情。

不只威廉哈利兄弟爆出衝突，凱特與梅根這對妯娌也為了梅根和凱特員工說話的方式爆發口角，凱特曾不滿地糾正梅根，「這是不能接受的，他們是我的員工，由我來和他們說。」

哈利因此認為兄嫂並不歡迎妻子，內部人士透露，哈利原本和凱特相當親近，在那之後關係就變了。

(中時電子報)