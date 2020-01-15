觀音佛祖第5籤「燕昭王為郭隗築黃金臺」。(江嘉葉提供)

韓國瑜在2020大選落敗，總統蔡英文以800多萬的歷史新高票順利連任，通靈大師江嘉葉也特地抽籤詩，預測小英連任2020國運，求得觀音佛祖第5籤「燕昭王為郭隗築黃金臺」，配卦為水天需，上坎（☵），下乾（☰）。

江嘉葉稱籤詩喻意告訴國人，只有先自己努力，才能得到他人幫助，脫離困境，且此籤配卦為水天需，需，就是需要，要等待時機，貴人會在自身的努力後出現。而依六爻能量來看，世持子孫事無憂，旺相月生能量強，只要政府或人民沒有做天怒人怨之事，2020年國運基本上還算平順，沒有太多混亂局面和大災難。

只是在農曆年後會有一波起伏，應是各行政部門的人事異動造成一些暗湧鬥爭，以及國際形勢上的壓力，讓國家遇上一些惱人的問題需要面對，但國運能量強，這些狀況皆會慢慢解除，漸漸步上軌道。

在國家經濟上，午月時，子午沖，初爻上爻沖空，夏天經濟開始有起色，秋天能量加強，冬天發動，一季比一季強，越到年底，經濟會越好。在國內整體發展上，蔡總統要像燕昭王一般，廣納賢才，不分黨派，知人善用，除能延續自己的聲望外，也能獲得貴人的扶持，幫助國家的發展。在國際形勢上，要善用外交手段，就能獲得盟國外援。

江嘉葉最後也呼籲，民主選舉本就有各自支持的候選人，如今大局已定，國人應拋開選前激昂的情緒，共同支持連任的小英，讓社會趕緊恢復平靜，讓政府能與人民共同努力，向新的局面邁進。

(中時電子報)