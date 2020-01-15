沈嶸向命理界敗類宣戰。(經紀公司提供)

前陣子才挺過前股東抹黑風暴的「神明代言人」沈嶸，日前又突然火大開嗆「命界敗類」！沈嶸說：「明槍易躲暗箭難防。」原來她是因不滿自家魔法學院及本人都遭人施放不好符咒，決定向這些施放壞符咒的老師們宣戰。

沈嶸透露自她在2020年與玉皇大帝申請並拿到六項權限後，發心要幫助更多的人，不但向神明發願「每月一公益」，魔法學院每月捐出現金十萬元給弱勢團體，持續做20年，還要向命理界的敗類，這些會施放壞符咒的老師們宣戰。

她更認為符咒問題是台灣命理界的黑暗力量，與中國、泰國、馬來西亞等地的邪惡法術有關，通常會造成一般人頭暈頭痛，正能量被帶走，導致賺錢不順、感情失和、家運破敗，害人於無形，但是因為一般人直覺感知力很差，所以被壞人下符咒往往不知情。每一年來找沈嶸改變壞運的客戶不計其數，其中有很大一部份是因為被人施放符咒而不自知，最近連她自己也深受其害，所以向神明發願要清除壞符咒的系統。

她進一步解釋，其實坊間有許多好的符咒，像是可以安神、淨化身心、招財、化解災厄等，在台灣的民間是好的文化，所以人民會到廟方祈求好的符咒。而壞符咒都是心術不正的人找壞的法師，在其他人身上下壞的符咒，這些符咒帶有詛咒及負向能量，像一把箭射到靈魂體後變成一片貼布，黏上後非常難以處理，如果當事人沒有發現被人下惡符咒的話，符咒會溶解進入靈魂系統，長年受到符咒的影響甚至會讓人得癌症、憂鬱症、精神疾病，是危害世人非常大的黑暗力量。

近年來魔法學院因為幫助很多人成功所以生意非常好，沈嶸也經常發放紅利獎金給幹部與徒兒們。她說：「我的目標就是幫社會更正能量，我答應神明要救很多人，並幫助大家一起成功，我希望以我一己之力，真正幫助到這個社會，剷除會胡亂施放符咒給別人的惡符咒系統，讓這些壞符咒完全沒有效果，就不會讓人無端受害，日後即使這些心術不正的老師們給人施放惡符咒也不會有效，但是不會損及好的符咒給人帶來的幫助，這是我身為「神明代言人」理應為社會做到的正向力量。」

沈嶸2月13號更將帶領徒兒與「地表最強里長」方荷生一起做善事，善事不嫌多，一月份沈嶸已經成功幫「人安基金會」多募到兩成的善款，沈嶸說：我會繼續努力讓社會更正能量。

(中時電子報)