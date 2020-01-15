很難得！特勤吳彥祖路邊喝水，鼓臉模樣呆萌。(影/中天新聞)

高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選時，他的貼身隨扈林政宏意外爆紅，引起網友關注，更被封為「特勤吳彥祖」。他因為必須緊盯候選人安危，被鏡頭拍到的時候，總是不苟言笑的冷酷模樣，不過也因此更讓女粉絲瘋狂。現在卻被捕捉到在路邊臨時喝水的樣子，被拍到臉頰鼓鼓的模樣，有點呆萌。

中天新聞報導，林政宏被拍到較為輕鬆模樣在路邊臨時喝水的樣子，畫面速度放慢來看，他喝了一大口水後並沒有馬上吞下，導致臉頰鼓鼓的模樣，和平時不苟言笑的表情不一樣，多了一點反差，讓許多網友看了也喊萌。

未來特勤吳彥祖何時復出執勤？根據國安局特勤條例，各候選人的維安編組，將從中選會正式公告總統當選人隔日夜間12點起撤離。依據日前中選會公布，將在本月17日前，公告總統當選人並送達當選證書，因此最慢，林政宏就會在18日晚間12點前歸建。未來是否可能繼續擔任蔡英文特勤，就看國安局特勤中心日後安排。未來特勤吳彥祖何時復出執勤?也是大家關注焦點。

(中時電子報)