高虹安與黃瀞瑩的合照。(圖/摘自高虹安FB)

民眾黨中部美女發言人楊寶楨。(資料照 盧金足攝）

2020大選告一段落，台灣民眾黨在，政黨票得票拿到158萬8,806票，以11.22％取得5名不分區立委席次，成為國會第三大黨。黨內亮點「學姐」黃瀞瑩未取得國會門票，但也有網友在批踢踢上趁機告白同黨的高虹安，表示看重她的才能，留言回覆中也有人提及民眾黨發言人楊寶楨，覺得可以封她們2人為民眾黨新女神。

一名網友在PTT政黑板上發文告白民眾黨高虹安，更強調當初民眾黨會挑上高虹安，是看中她的才能，並非是給郭台銘面子，原PO表示高虹安絕對是有能力的人才，「妳不是花瓶，妳有能力走自己的路發光發熱」。

貼文一出來後，引起許多網友討論，有人跟著附和「你現在是民眾黨的女王惹XD」，更指出「虹安算是不分區天賦最高的，UC機械工程博士，而且才35歲」。

也有人在留言中指出，「你把楊寶楨放在哪了」、「寶楨跟虹安好難選喔」、「把我壁爐姐姐放在哪」、「柯粉女神只有一個-壁爐」。

據了解，高虹安畢業於國立臺灣大學資訊工程碩士、及美國辛辛那提大學機械工程博士。楊寶楨擁有國立政治大學企管系、歐語系雙學士學位。

(中時電子報)