LED驅動IC廠聚積（3527）出貨報喜，成功打入陸系電視品牌廠TCL最新亮相的Micro LED模組電視供應鏈，另外2020年又有三星的Mini LED訂單加持，法人看好，聚積在2020年將可望全力衝刺Micro LED／Mini LED產品出貨量，推動業績再衝新高。

此外，聚積先前佈局的整合LED顯示屏及物聯網（IoT）的解決方案，已經順利打入丹堤咖啡及威達運動等物聯網智慧零售概念店，正式跨局正在蓬勃崛起的物聯網市場。

Micro LED／Mini LED被視為新世代的顯示技術，各家大廠現在紛紛開始秀出自家的新產品，展現技術實力。在甫結束的美國消費電子大展（CES）上，TCL秀出最新打造的132吋Micro LED顯示屏，畫質達4K規格，該款Micro LED顯示屏由2,400萬顆LED所組成，雖然目前尚未提出量產計劃，但顯示TCL已經具備Micro LED／Mini LED的實力。

聚積成功打入TCL的Micro LED顯示屏供應鏈，公司指出，TCL本次採用的驅動IC為48通道，並使用共陰級架構，加上驅動IC內建的Dynamic+動態省電功能，大幅降低LED顯示功耗，使得觀眾在近距離觀賞室內大型高畫質顯示幕時，不會有明顯的溫升感受。

至於在影像表現方面，聚積指出，相較其他顯示技術，TCL本次導入的驅動IC帶來了更多的色深表現與更高的原生對比度，並藉由其精準的驅動電流調變能力，準確表現寬廣色域。

法人表示，除了TCL之外，聚積當前亦同步掌握三星Micro LED／Mini LED的電視訂單，在兩大品牌有機會在2020年開始同步出貨帶動下，聚積相關驅動IC及模組出貨量將同步看增，有機會推動聚積業績改寫新高表現。

聚積看好智慧零售市場發展，於兩年前開始整合LED顯示屏及物聯網，打造出智慧零售物聯網解決方案，已經於日前正式打入丹堤咖啡、威達運動的林口概念店。

聚積表示，公司的物聯網解決方案具備精準行銷系統，透過人臉辨識系統、人流分析等，整合消費行為，進行精準的行銷商情分析，將能協助店鋪經營者快速有效率地提升營運績效。

(工商時報)