方順吉13日錄華視《超級同學會》除夕特別節目，他11歲就以〈翹腳髯鬍鬚〉紅遍全台，歌聲響徹每個夜市，但熱度沒有維持，最高紀錄負債6百萬，這幾年慢慢償還，還剩4百萬債務要努力，他目前在購物台工作，每月固定5位數收入。

方順吉表示：「很感謝所有幫忙的人都不會向我催討，這幾年慢慢還，如果大家有任何演出機會，歡迎找我。」除了債務，他2003年也曾吸毒遭逮，「這個回頭路熬了17年，趁這個機會，跟所有曾跟我一樣的好朋友互相勉勵，人生真的沒有幾個17年。」

方順吉曝走出低潮的心路歷程。（華視提供）

從當紅童星，走向負債之路，方順吉態度坦然，「罪不及父母，禍不及妻兒，父母親不會害小孩子，我在3、4年內很會唱歌賺錢，一切來得太突然，經濟來源中斷後，一定會產生負債，爸媽陪我走這幾年，他們比任何人都要自責。」他也呼籲外界不要再責備雙親。

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(中時 )