中視、三立都會台、三立台灣台再度於除夕當晚8到12點播出特別節目《超級華人風雲大賞》，共計近70位藝人參與演出，表演陣容比往年更精采，陪觀眾一起守歲。今年八點台劇主要演員也沒缺席，陳子玄、璟宣、吳東諺、林萱瑜、劉至翰忙碌拍戲中，不忘化身舞者，演員群第一次排舞，經紀人各個面有難色，一直問老師：「他們可以嗎？」排練時間搭不上，總是無法到齊，甚至只能抓空檔練舞，過程辛苦，幸好最後完美演出。

吳東諺被公認表現最好，眾人稱讚，讓他害羞到不行，他曾是喬傑立練習生，當初經過嚴格訓練，現在才有這樣的表現，但因為之前練後空翻把膝蓋摔斷，所以沒有跳舞了，他笑稱3、5年沒有舞，當爸之後體力又變差，每跳完一次就喘很久，乾脆笑虧自己：「真的老了！」由於這次表現太好，被問之後有無機會再跨足當唱跳歌手，他表示：「不排斥，因為當舞者很帥，等兒子長大之後，還可以跟兒子炫耀爸爸的風光史。」

余秉諺（左起）、璟宣、吳東諺、林萱瑜、劉至翰賣力熱舞。（三立提供）

陳子玄坦承自己肢體障礙，但竟連跳2年，笑稱今年是被騙來的，原來她本來決定不再跳，但經紀人不斷稱讚她「可愛又美麗又性感」，連哄帶騙邀她今年加入表演，耳根子超軟的她只好答應，她認為表現性感最難，還開玩笑說平常在家洗完澡都會利用時間扭臀練習一下，直說自己屁股太小，怕扭起來沒感覺。陳子玄坦言，不敢給兒子看自己表演的影片，怕他長大後愛看這種性感影片。

而沒有跳過舞的林萱瑜得知自己要跳嘻哈舞風，讓她幾個晚上都失眠，因為擔心沒有跳過舞，怕來不及學會，壓力超大，讓她崩潰狂瘦4公斤，此次表演讓她突破自我，從未跳過舞的她在完成表演後，忍不住流淚，「前一天胃痛到不能練習，直到真正上場，才真的感受到那個感覺，跳完之後真的很爽。」

璟宣表示，這次表演堪稱此生性感指數最高的一次，跳完下台後，也忍不住淚水全潰堤，原來，她從排舞時就一直被老師嫌說不性感，她只好笑稱自己骨子裡就是個小男生。一旁的吳東諺則大讚3位女生表現好，「以沒有舞蹈底子的人來說，能夠在這麼短的時間，完美的完成表演，真的很不容易。」

(中時 )