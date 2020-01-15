地牛翻身！今（15日）凌晨2時6分宜蘭發生芮氏規模2.9地震，地震深度5.0公里，震央位於宜蘭縣政府西南方51.8公里（位於宜蘭縣大同鄉）。

最大震度宜蘭縣南山村4級，地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

(中時電子報)

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