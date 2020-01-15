宜蘭規模2.9地震 最大震度大同鄉南山村4級 03:152020/01/15 中時電子報 林宜靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今（15日）凌晨2時6分宜蘭發生芮氏規模2.9地震。（圖取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！今（15日）凌晨2時6分宜蘭發生芮氏規模2.9地震，地震深度5.0公里，震央位於宜蘭縣政府西南方51.8公里（位於宜蘭縣大同鄉）。 最大震度宜蘭縣南山村4級，地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 (中時電子報) #地震 #宜蘭縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭縣立委選戰 陳歐珀宣布當選 19:522020/01/11 政治 管控豬體重防三高 拋棄催肥經驗 04:092020/01/12 話題觀察 波多黎各再傳5.9地震 15天地牛翻身逾千次 10:082020/01/12 國際 順利連任 陳歐珀：盼台美建交、與對岸為友 12:092020/01/12 政治 俄羅斯展示新戰略潛艦、巡洋艦和戰鬥破冰船的模型 20:362020/01/12 軍事 陳歐珀擬推動台美重建邦交 04:102020/01/13 地方新聞 年節應景 蘭陽桶柑上市 17:212020/01/13 生活 宜市幾米小旅行 還能拿好禮 04:102020/01/14 地方新聞 菲律賓火山瀕臨大爆發 200起地震3萬人逃離家園 16:252020/01/14 國際 水患自主防災社區成果評鑑 提升自主防救災能量 22:012020/01/14 財經 生活熱門新聞 蔡英文狂勝大選後卡神現身了！默默做了這事 - 生活 早上這樣喝豆漿 中醫師：營養全浪費了 - 生活 好市多299限量夯貨又秒殺！網喊：超愛這款 - 生活 「一聲悶雷把我驚醒！」李富城驚呼：不祥之兆 - 生活 不只有學姊！民眾黨2高學歷＋顏值女神出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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