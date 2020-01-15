寒假閱讀趣！由文化部主辦「2020第28屆台北國際書展」將於2月4日至9日在世貿一館1樓、2樓H區盛大展開。今年主題為「閱讀新風景」，邀請讀者於新春農曆年後走讀台北國際書展精彩的展覽，從書展這個閱讀體驗的平台，探索世界不同的新風景。這次台北書展亮點一籮筐，有文化部所屬7博物館聯合策劃「走～讀博物館」、「費里尼的美味人生插畫展」、向林良爺爺致敬，舉辦「再見！永遠的小太陽，林良特展」，紀念以一生溫柔照拂兒童文學的林良爺爺。

文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示，台北國際書展去年轉型成閱讀體驗型書展，各類型精彩閱讀體驗活動、講座及具有策展概念的展位設計，吸引讀者一再的進入展場參觀，這是閱讀體驗型書展的魅力。2020台北國際書展首度將兒童館移入世貿一館舉辦，並擴增一館二樓，在國際友人的支持、專業出版人參與策展下，打造全新閱讀的風貌，精采度更勝以往，從各種面向出發，為讀者、出版業者打造豐富精采的活動。

大合照（前排右五-文化部人文及出版司司長陳瑩芳、前排右四-國立臺灣文學館館長蘇碩斌、前排右六-台北書展基金會董事長林訓民）。（圖取自文化部官網）

今年書展首度由國立台灣美術館策劃「國美館_藝時代漫漫讀」，以台漫科技推廣台灣藝術史；剛於去年成立的文策院，運用互動投影及擴增實境等新創技術策劃「幻境漫遊數位體驗展」；「閱讀森林主題館」全新結合多媒體互動及美術視覺，規劃兒童互動體驗區；「中小學生讀物選介主題館」推廣各類適合中小學生閱讀的好書指標。2樓將由文化部所屬7博物館聯合策劃「走～讀博物館」，以「出版品」及「閱讀」作為博物館與書展的連結，也率先為4月的世界閱讀日進行暖身；「書展大賞館」展出金鼎獎、金漫獎、金蝶獎、書展大獎等年度好書及青年創作補助已出版作品及試讀本；「數位主題館」展現閱讀與科技跨域結合的生活創新閱讀體驗。另文學書區、公民書區等主題展區亦各有特色、精彩豐富。

在國際交流方面，「韓國主題國館」展館將以「K-Style」為主題，介紹韓國出版產業的最新趨勢和文化表現；義大利正逢經典名導費里尼百年冥誕，義大利經濟貿易文化推廣辦事處特別推出「費里尼的美味人生插畫展」；記者會中，歐盟辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、法國在台協會學術合作暨文化處處長柯柏睿（David Kibler）和台北歌德學院館長王惠美也現身說法介紹歐盟館、法國館和德國館的精彩特色。

向來廣受出版同業好評的台北國際書展專業論壇，七度與法蘭克福書展合作「法蘭克福出版人才培訓課程」，聚焦行銷與授權專題；舉辦以「出版大寒流」為題的「國際出版論壇」及每年報名額滿的「童書論壇」，以及首度與台灣獨立書店文化協會合作辦理「亞洲國際書店國際論壇」等，持續為創作者及出版從業人員注入國際視野、提升知識鍛鍊。

今年書展也因應時事，規劃不同主題特展，為向林良爺爺致敬，舉辦「再見！永遠的小太陽，林良特展」，紀念以一生溫柔照拂兒童文學的林良爺爺。另為紀念兒童文學創作及研究者幸佳慧女士，將於書展大賞館設置「幸佳慧創作作品展」，展期同步規劃講座活動，並與國家人權博物館合作「兒童繪本劇場－希望小提琴」兒童劇團演出。

此外，兒童館首度移入1館，為了提供小朋友們夜遊書展的寒假新體驗，特別於2月8日週六星光夜20:00-21:00邀請「無獨有偶工作室劇團」演出《小丑與公主》，呈現友情與親情的溫暖。書展展期各參展單位預定舉辦超過一千場的閱讀互動活動，精彩不容錯過。

為推廣閱讀，鼓勵更多讀者參觀台北國際書展，外籍人士可憑護照免費入場，桃園以南、宜花東的讀者憑當日高鐵、台鐵票根均可免費入場。現場購書滿888元，即可憑發票抽台北首爾來回機票，歡迎大家踴躍參觀，走進書展、選擇好書，一同體驗「閱讀新風景」。

(中時電子報)