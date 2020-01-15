本周二德國、英國、法國一致譴責伊朗違反了2015年簽署的核協議，在這三大國一致作出譴責聲明之後，下一步可能就是聯合國的制裁了。

德英法三國認為，在近來發生中東危機之後，防止核子擴散的計畫受到很大的影響，但是他們還是很希望可以跟伊朗當局，繼續保持核協議，而不是採取美國的作法，用高壓的手段制裁。美國在2018年就退出了核協議，然後對伊朗祭出經濟制裁。

這三國首先啟動了核協議中的「爭議機制」，代表他們認為伊朗已經違反了核協議裡面的條約，並予以譴責。

伊朗的外交部長穆罕默德·賈瓦德·扎里夫(Mohammad Javad Zarif)完全不認同此舉，他說:「使用爭議機制在法律上毫無根據，這完全是個極大的政治敗筆。」

根據路透社報導，伊朗一直默默在研發核子技術，並意圖打造核子彈，自從2018年美國退出核協議之後，伊朗甚至明目張膽地說，美國就是因為同意伊朗發展核武，才會退出核協議的。

德英法發表聯合聲明:「不希望對伊朗採取高壓手段，只求伊朗可以回歸核協議，重新遵守協議的內容。」不過，同樣為核協議簽署國之一的俄國認為，一旦啟動爭議機制，就再也回不去了。

(中時電子報)