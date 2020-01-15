伊朗政府本周二對外宣布，已經逮捕了擊落烏克蘭航空班機的嫌犯，但也同時逮捕了30名示威抗議的人士，和一名在網路上公布飛彈擊中飛機影片的人。

空難發生至今已一個星期，伊朗總統哈桑·羅哈尼(Hassan Rouhani)曾表示這是一起不可原諒的錯誤，並下令仔細調查本次事件。

伊朗司法部發言人艾斯馬里(Gholamhossein Esmaili)表示，根據該局的調查，跟本次空難有關的人士，都已經被收押，但並未說明逮捕人數，也沒有公開嫌犯的身分。

然而，在被逮捕的嫌犯中，也包含了30名示威抗議的人士。伊朗當局表示，他們對於合法理性抗爭的示威者非常寬容，也絕無使用暴力鎮壓，被逮捕的都是滋事份子及使用暴力的抗議人士。

甚至，英國駐伊朗大使羅伯特·馬凱爾(Rob Macaire)也遭到拘留，只因為他參加了罹難者的追悼守夜。司法部發言人說英大使是不受歡迎的人物，英國對此深表遺憾，如果大使遭到驅逐，將加深伊朗與西方國家的緊張關係。

伊朗當局對空難的後續處理，無法說服民心，街頭抗議持續。西方國家關注是否會重演去年11月伊朗政府的血腥鎮壓，當時上街抗議油價高漲的民眾，數百人遭到鎮暴軍隊擊斃。

(中時電子報)