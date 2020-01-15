CTWANT 調查實錄 》公署當酒家！主官千杯下屬暢飲 消防好形象全毀

消防員背負著救災救難的天職，但南投縣消防局雙冬分隊小隊長陳宏謨，非但未以身作則，竟還帶領消防員多次在隊上飲酒，倘若喝到一半有救災（護）勤務，還疑似酒後駕車，有人看不下去將喝酒影片投訴，消防局高層竟只「口頭申斥」，讓人感慨「官官相護」，希望相關單位可以徹底整飭風紀。

本刊接獲爆料，雙冬分隊小隊長陳宏謨，長期於執勤時間公然飲酒，還帶領隊員一起同樂，更時常邀請義消和地方人士在消防隊內把酒言歡，將莊重嚴肅的公署當成小吃部暢飲，在觥籌交錯中，已經把救災救護的天職拋諸腦後。

根據爆料者阿國（化名）提供給本刊的影片，前年9月13日晚間，陳男與數位「民間友人」相聚，一夥人坐在分隊交誼廳聊天嘻笑，桌上擺著滿滿滷味和下酒菜，海尼根啤酒一瓶接著一瓶的開，完全不避諱周遭消防隊員的眼光。

畫面中，陳男穿著印有警徽的制服，喝酒的氣勢可謂豪氣干雲，舉起杯子就「一飲而盡」，一旁的友人則喝到滿臉通紅，陳男在幾杯黃湯下肚後 還泰然自若招呼客人用餐，並吩咐隊員拿酒及煮湯，「待客之道」誠意十足，一群人喝到半夜才酒足飯飽離開。

事實上，雙冬分隊公然喝酒早就不是特例，在陳男「以身作則」下，一些隊員也響應「千杯千杯再千杯」的精神，連吃便當都不忘以啤酒相陪，還有人酒後出勤、疑似酒駕，危險行徑讓人捏把冷汗。

也因此離譜行為，編制只有9人的雙冬分隊於近年創造超高流動率，3年內就有約10人請調離開，內部人員看不慣陳男如此作為，多次趁機會拍攝，短短4天就有3天錄到消防員在廳舍飲酒作樂，曾有人以此影片投訴，但南投縣消防局接獲影片後，僅「口頭申斥」陳男，另名隊員則被當替死鬼調職。

本刊調查，陳男至今仍爽任主管職位，繼續在分隊作威作福，隊員忍無可忍才選擇揭發此事，希望相關單位能睜大眼睛、介入調查，趁此機會整頓風氣，別讓「老鼠屎」玷汙消防員神聖的制服。

南投縣消防局回應，局長信箱過去未接獲相關投訴，陳小隊長也不記得當時狀況，但不允許在隊部喝酒的行為，將確認相關人員的班表和出勤狀況，倘若真是上班時間飲酒，甚至是酒後出勤，調查屬實後將會進行懲處、絕不寬待。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

當地民眾對雙冬分隊寄予深厚期待，「浴火鳳凰」的上班時間卻是無比精彩。（圖／翻攝自臉書）

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(中時電子報)