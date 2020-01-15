CTWANT 封面故事》學姊加持新片 柯震東公園翻白眼撩王淨

8年前柯震東因與九把刀合作《那些年，我們一起追的女孩》成為好兄弟，去年10月還被本刊直擊2人為了二度合作積極碰面，如今暫名為《壽司店傳奇》的新片總算開拍，還找來以《返校》一片成為「國民學姐」的王淨擔任女主角。去年底該片在公園拍攝外景戲，只見因緋聞不斷而有「超強發電機」稱號的王淨，被柯震東的白眼逗得樂不可支，令人好奇情史豐富的他們，是否會因此擦出火花。

王淨神情專注地看著柯震東自顧自地搞笑，不知他還要出什麼招。（圖／本刊攝影組）

去年十二月十九日上午十點多，九把刀執導的新片《壽司店傳奇》劇組，在新北市中和區四號公園進行拍攝。由於是開放空間，劇組安排不少工作人員在四周維持秩序。

接近中午時分，穿著西裝的柯震東現身拍攝現場，接著染了一頭粉紅色頭髮、穿著類似高校制服的王淨也現身，現場九把刀親自為二位演員導戲，臉上極度誇張的表情喜感十足，一旁的柯震東認真地揣摩導演的動作和神情，表情相當用力。

翻了個超級大白眼的柯震東，搭配頭上的榕樹鬚，畫面相當詭異，逗得王淨笑個不停。（圖／本刊攝影組）

公園的戲沒多久便拍攝完畢，下午一點左右，柯震又換上一身輕便服裝，放鬆地在休息區等候，接著搭乘銀色廂型車，前往台北市萬華直興市場，繼續拍攝工作。直到傍晚五點多，又換了一身衣服短褲拖鞋的柯震東，才在助理的陪同下走出市場，搭乘廂型車離去。

或許是搞笑作怪的潛能被激發，過程中柯震東不停地出現各種怪表情。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)