CTWANT 一周一砲》抗中老哏催出817萬新民意 美日大魔王等小英2.0出招

總統蔡英文以逾817萬張選票，獲得壓倒性勝利連任總統，得票數更創下台灣民選總統票數之最，設下難以跨越的「小英門檻」。回顧蔡英文第一任期，歷經一例一休、年金改革、經濟不振和派系酬庸等爭議，支持度一度盪到谷底，後來靠著「抗中保台」和「反送中」扭轉頹勢，用「芒果乾」（亡國感）催出一張張選票。

不過，專家學者認為，蔡英文執政近4年，即使不斷聲稱經濟回溫，民眾卻一直無感景氣好轉，她獲得壓倒性的新民意後，必將在短時間內，力求重振國內經濟；為了簽定「自由貿易協定」（FTA）、加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），第一步極有可能開放存在瘦肉精隱憂的美國豬肉，以及進口日本核災食物！

當天晚上九點半，蔡英文立刻舉辦中外記者會，強調未來在她執政下，台灣絕不會成為「麻煩製造者」，將繼續保持「不挑釁、不冒進」的態度，讓兩岸不至於發生嚴重衝突，「承擔責任，共享繁榮，維持區域和平穩定。」許多政界人士認為，蔡英文這句話除了是說給大陸領導人習近平聽，也是對美國和日本做出承諾，她在選後第二天也立即接見了美日駐台代表以及日本眾議員。

蔡英文執政近四年，即使不斷聲稱經濟回溫，民眾卻一直無感景氣好轉。「經濟不振」向來是民進黨執政備受質疑的弱點，在這次大選中也不例外。「面對台灣經濟困境，蔡英文開拓對外貿易刻不容緩。」國立師範大學政治研究所教授范世平分析，蔡英文獲得壓倒性的新民意後，必將在短時間內，力求重振國內經濟，除了深化與美國合作，推動簽定「自由貿易協定」（ＦＴＡ），也會尋求日本的支持，爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）。

只是，天底下沒有白吃的午餐，蔡英文尋求美、日合作與支持的同時，台灣必須付出代價。范世平說，美方對於簽定ＦＴＡ的立場非常清楚，就是台灣必須同意進口美國豬肉，不過，除了美國豬肉中含有瘦肉精的問題，只要提及「開放美豬」，國內豬農擔心影響生計，也勢必反彈。

蔡英文總統確定當選連任後，第二天立刻接見美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（左）。（圖／總統府提供）

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(中時電子報)