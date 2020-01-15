美中對降關稅無共識 美股走勢分歧道瓊漲幅縮小 07:042020/01/15 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美中即將簽署第一階段貿易協議，但美國媒體今天報導，美國對中國商品課徵的關稅，可能維持至11月美國總統大選後，道瓊指數漲幅縮小，標準普爾和那斯達克指數雙雙收低。 道瓊工業指數上漲32.62點或0.11%，收28939.67。 標普指數下跌4.98點或0.15%，以3283.15點作收。 那斯達克指數下挫22.605點或0.24%，收在9251.328點。 (中央社) #指數 #道瓊 #美國 #漲幅 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 英國女王溫柔點頭 哈利梅根可以單飛了 - 國際 是誰擊落客機？ 伊朗宣布逮捕嫌犯 - 國際 關係降冰點！威廉哈利早吵翻天 - 國際 核廢料新用途：化學催化劑 - 國際 非農產品！美陸貿易協議將簽署 最大宗訂單曝光了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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