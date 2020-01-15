儘管美中即將簽署第一階段貿易協議，但美國媒體今天報導，美國對中國商品課徵的關稅，可能維持至11月美國總統大選後，道瓊指數漲幅縮小，標準普爾和那斯達克指數雙雙收低。

道瓊工業指數上漲32.62點或0.11%，收28939.67。

標普指數下跌4.98點或0.15%，以3283.15點作收。

那斯達克指數下挫22.605點或0.24%，收在9251.328點。

(中央社)