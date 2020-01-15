本周二Google公司發文表示，因應日益高漲的個資保護意識，未來兩年內，旗下的Chrome瀏覽器將逐漸減少各網站擷取使用者身分的資料(俗稱cookies)。

此舉意味著，未來網站的業主將更難取得瀏覽人的資訊，不若以往只要花錢就可以取得大數據做為網站分析之用。

儘管現在才宣布，其實這個政策已經被討論多時。這項措施主要是針對廣告軟體公司，限制他們取得使用者資訊的數量及用途。

2017年蘋果公司的Safari瀏覽器也曾推出相同的措施。不同的是，Chrome瀏覽器的市占率是Safari的三倍，高達64%，這次實施限制，影響更大。

市場分析師指出，這個措施對Google自身的廣告事業影響較小，因為Google不只利用cookies取得使用者資訊，他們還有很多其他管道可以蒐集大數據。

但是其他網路廣告公司就沒這麼樂觀了，消息一出，許多廣告公司的股價應聲下跌，Critero大跌8%，Trade Desk也摔了1.4%。

網站擷取使用者的Cookies，這招已經延續了超過30年，現在幾乎所有網站都在使用，可以說是網路廣告業的特效藥，因為有了cookies，廣告公司可以更精準地投放每一則廣告給有興趣的使用者。

然而面對網路使用者不斷質疑業者如何使用cookies資料，各國立法機關開始催生個資保護法。美國加州和歐盟通過的隱私法案，也促使這些網路巨擘做出改變。

(中時電子報)