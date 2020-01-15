新片曝光 2飛彈擊中烏航 空中炸成火球 07:212020/01/15 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 烏克蘭官方公布的烏航737-800客機殘骸照片。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新監視畫面曝伊朗飛彈擊中烏航客機 新曝光的監視錄影畫面顯示，就在烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）737-800客機從德黑蘭起飛不久後，兩枚伊朗飛彈先後擊中機上有176人的客機，導致它炸成火球。 據《每日郵報》（Daily Mail）和俄羅斯衛星（Sputnik）網14日報導，由《紐約時報》（The New York Times）取得，並經證實的畫面顯示，上周三凌晨客機起飛不久後，第一枚飛彈劃破夜空，擊中機身爆炸後，第二枚又接踵而至。 (中時電子報) #伊朗 #錄影 #烏克蘭 #烏航 #飛彈 #爆炸 #火球 也許您會感興趣 推薦閱讀 二代極音速武器 陸賣白菜價 04:092020/01/11 焦點新聞 網傳飛彈擊中影片 德黑蘭否認美加英澳認定 伊朗誤射烏航客機 04:102020/01/11 國際大事 伊朗隱瞞誤射客機 自家民眾憤怒抗議 04:432020/01/12 國際 伊朗炸伊拉克基地 美軍沒死傷揭密 13:422020/01/12 軍事 專訪／方季惟新片化身貴婦 人生下半場成「心靈導師」 20:112020/01/14 娛樂 國際熱門新聞 新片曝光 2飛彈擊中烏航 空中炸成火球 - 時事 英國女王溫柔點頭 哈利梅根可以單飛了 - 國際 躲得好好的！美軍8小時前早知伊朗要來炸 - 國際 是誰擊落客機？ 伊朗宣布逮捕嫌犯 - 國際 沒打完！貿易協議簽署前 陸《陶然筆記》透露新關鍵 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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