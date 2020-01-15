新監視畫面曝伊朗飛彈擊中烏航客機

新曝光的監視錄影畫面顯示，就在烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）737-800客機從德黑蘭起飛不久後，兩枚伊朗飛彈先後擊中機上有176人的客機，導致它炸成火球。

據《每日郵報》（Daily Mail）和俄羅斯衛星（Sputnik）網14日報導，由《紐約時報》（The New York Times）取得，並經證實的畫面顯示，上周三凌晨客機起飛不久後，第一枚飛彈劃破夜空，擊中機身爆炸後，第二枚又接踵而至。

(中時電子報)