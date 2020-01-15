歐陽妮妮和張書豪合作偶像劇《腦波小姐》拍出真感情，去年本刊捕捉張書豪夜襲歐陽妮妮香閨，當時老爸歐陽龍都出面背書「尊重孩子也祝福她」，讓小倆口更愛得徹底。2人雖不明講，卻很享受在網路留下愛的痕跡，有網友就抓包他們去年12月同遊日本，此行還見了歐陽妮妮定居日本的姑姑們，應該是張書豪的表現太好，才會讓妮妮急著想把他介紹給全家族認識呀！

歐陽家三姊妹，和二姑姑歐陽蓓蓓的感情相當好。由左至右：歐陽妮妮、歐陽蓓蓓、歐陽娣娣、歐陽娜娜。（圖／翻攝自歐陽蓓蓓臉書）

去年十二月十八日，張書豪在IG分享吃燒肉的照片，只見他夾起一塊油花密布的牛肉，開心地直呼：「喔喔喔喔喔喔喔喔∼吃！就是我最簡單的幸福。」從餐廳的環境背景，隱約可看出當時他人在日本。雖然張書豪沒透露與誰一起吃燒肉，但有位網友回應：「喔∼∼∼所以昨天在機場看到的真的是你跟歐陽耶∼∼∼」洩露張書豪與女友歐陽妮妮同行。對於該網友的留言，張書豪僅按讚回覆，沒有多做說明，似乎是默認網友說法。

至於女主角歐陽妮妮，雖然沒同步秀出燒肉照，但就在張書豪爽吃燒肉的隔天，她發文顯示人在東京，其中一句「新的奶茶色衛衣好喜歡，昨天吃烤肉馬上把袖口弄髒沾到泡菜的me。」除了悲催表示心愛的衣服毀了，也透露十二月十八日那天她同樣在吃燒肉。

歐陽妮妮在Vlog中，表示帶「朋友」到歐陽蓓蓓的餐廳用餐。（左圖左）歐陽菲菲、（左圖右）歐陽蓓蓓。（圖／翻攝自歐陽妮妮VLOG、歐陽蓓蓓臉書）

儘管歐陽妮妮和張書豪的發文中，除了粉絲的留言，並沒有小倆口共遊的直接證據；但一月三日歐陽妮妮在YouTube上傳影片，表示自己去日本探望姑姑，也向網友介紹她在日本吃到的美食。歐陽妮妮第一站去了網路評價超夯的東京燒肉名店，她大啖高檔和牛時，頻頻向對面的朋友發出「嗯∼∼∼」的讚嘆聲。

影片中，歐陽妮妮全程稱同桌友人為「隔壁的朋友」，但比對影片中的餐廳環境及菜單，和張書豪的照片背景一模一樣，可見她口中的「隔壁朋友」就是張書豪。而歐陽妮妮身穿奶茶色上衣、邊吃肉邊配泡菜，也與她的在IG發的悲催文完全符合。

此外，歐陽妮妮還表示，此行要去「陪姑姑她們」，接著又帶「朋友」轉戰二姑姑歐陽蓓蓓在東京代官山經營的港式飲茶餐廳。可想而知，定居日本的歐陽菲菲及歐陽蓓蓓，應該已透過歐陽妮妮的介紹，與張書豪碰面。

(中時電子報)