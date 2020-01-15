2020大選結束，國民黨潰敗，黨內力求改革，引發辭中常委潮。台北市議員羅智強表示，吳斯懷是「毀滅性災難」，若他肯請辭不分區立委，要去他家門口跪也可以。

黃暐瀚在臉書透露，羅智強要上節目前，一通又一通的關切電話勸他「別再罵了」。外傳羅智強這群年輕市議員是在奪權，要逼退吳敦義、吳斯懷，有如「紅衛兵」，羅智強搖頭嘆氣，說「我求什麼？我只求國民黨不要更慘下去！」

黃暐瀚指出，選舉期間吳斯懷果真成為「攻擊破口」，民進黨立委紛上大海報要「下架吳斯懷讓許多選情緊張的國民黨立委因此被下架」。未來立院四年，國民黨將繼續被攻擊，用吳斯懷抹紅絕不留情。

說到激動處，羅智強說，「如果吳斯懷現在願意請辭，我到他家門口去跪，我都可以！」一旁的黃暐瀚和虎哥，聽了都忍不住眼眶泛紅。黃暐瀚表示，有幾個人知道，為了黨的大敗羅智強整整三天兩夜沒有入睡，黨的危急存亡之秋又豈止「奪權」二字這麼簡單。

對此，網友也希望「國民黨不要再內鬥了」、「雙吳若知所進退何來今天這局面呢」、「改革沒這麼容易～但起碼羅智強先生帶給我們一點希望，不管別人怎麼說～全力支持他到底！」

(中時電子報)