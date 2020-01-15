金管會積極推動普惠金融，宣布參考「G20普惠金融指標體系」、並依台灣金融市場發展現況，就金融服務可及性、使用性、品質3面向，評估普惠金融發展成效。初期訂定21項衡量指標、11項政策目標，將每年發布1次衡量結果，並依發展狀況進行調整指標及目標。

金管會表示，世界銀行定義的「普惠金融」境界，為滿足所有個人和企業需要，以負責任且持續方式提供有用、負擔得起的金融產品和服務，包括交易、付款、儲蓄、貸款和保險，最終實現經濟包容性成長、改善貧富差距與生活水準、促進社會公平及社會福利等目標。

為進一步接軌國際，金管會參考「G20普惠金融指標體系」，並依我國金融市場發展現況，將建置「我國普惠金融衡量指標」，從金融服務可及性、使用性及品質等3面向，評估我國普惠金融發展狀況及政策執行成效。初期共訂定21項衡量目標。

首先，金融服務可及性為了解金融消費者接觸金融服務的便利性及友善性，共有7項衡量指標，包括服務據點2項、金融友善服務5項。其次，金融服務使用性為調查成年人使用銀行服務、數位金融及保險商品程度，各有2項、4項、2項，合計共8項衡量指標。

最後，金融服務品質則是瞭解金融教育宣導是否遍及全國各鄉鎮與消費者、科技進一步提升金融服務、公平待客落實及糾紛解決機制等。金融教育宣導、保險服務品質各有2項，公平代課及糾紛解決機制則各有1項，合計共6項衡量指標。

此外，為鼓勵國銀加強對小型、新創等更多中小企業提供融資，金管會自2005年7月起推動「國銀加強辦理中小企業放款方案」，成效迄今尚稱良好。為持續瞭解中小企業融資辦理情形，金管會此次訂定2項觀察指標。

另外，投資交易雖非「G20普惠金融指標體系」建議的衡量項目，為觀察台灣民眾使用數位金融投資工具狀況，金管會亦訂定證券及期貨市場民眾電子下單交易比率2項觀察指標，作為評估中小企業融資政策及數位投資交易政策參考。

(時報資訊)