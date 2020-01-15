特殊學名藥廠法德藥(4191)「抗思覺失調症藥」標得大陸九省醫院標案，至目前為止，法德藥已獲得10家以上的醫院採購訂單，預計3月底前全大陸一半以上的省份可以完成公示，法人預期，今年起單月營收將可看到大幅度成長，全年營運值得期待。

據統計機構數據顯示，富馬酸(口奎)硫平在大陸公立醫療機構終端的銷售額逐年成長，普通片與緩釋片合計2018年實現銷售額17.55億元人民幣，年成長32.13％，其中緩釋片在2018年起快速成長，成長率大幅超越普通片。

法德藥可望搭上富馬酸(口奎)硫平緩釋片快速成長的商機，搶占大陸市場，上海國創都為代思的銷售目標訂下每年約50％的成長，期望上市銷售第三年後能順利取下超過20％的市場份額。

受惠大陸實施藥品採購「兩票制」，法德藥與上海國創合作參與中國各省市醫院採購標案，目前已取得廣東、黑龍江、安徽等九個省份的掛網公示，並已議價完成，今年1月起已開始出貨。醫院採購標案搭配上海國創布局大陸各省3,500多家醫院的行銷通路，已快速打開代思各藥品流通通路，訂單與出貨量預料將快速成長，取得可觀的市場份額。

(時報資訊)