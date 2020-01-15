日勝生(2547)2020年在本業方面，推案量總銷金額近百億，另外，健康樂齡地產的中和樂陶居現在也有50多組客戶登記，將逐步展現轉型成果。

日勝生2020年推案量總銷金額預估將近百億元，包括去年底開賣的大橋-超.站S聯開案，總樓板面積約13,939坪，目前每周持續超過百組看屋；即將完工的桃園--青埔案，總樓板面積約9,734坪，預計今年中旬開賣；去年12月底已取得建照的三芝智慧健康樂齡宅，目前規劃總樓板面積約19,303坪，計劃將在今年開工與預售。

日勝生說，健康樂齡地產也漸漸展現效益，目前中和的樂陶居在健康管理及UWB定位技術維護住戶身心安全，目前樂齡族群中口碑相傳，目前已有50多組客戶登記等候，並開始關切日勝生下階段的三芝智慧健康樂齡宅規劃時程，為日勝生樂齡事業奠定穩定基礎。

日勝生表示，在中長期規劃的推案計劃方面，目前有正在議約中的高雄火車站站東舊宿舍區都市更新案，基地面積約8,392坪，另外，還有位在高雄市旗山健康享老宅，基地面積約42,521坪。

(時報資訊)