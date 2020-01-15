國民黨2020選舉大敗，發動改革+1運動的台北市議員羅智強昨(14日)深夜表示，因他身為青壯派一代打頭陣的先鋒，對於外傳有人盼他能承擔責任選黨主席，羅智強表示，他不會參選黨主席，但改革黨，他絶不缺席！

羅智強日前代表青壯派民代代表宣示，並射出改革三箭，要求黨主席吳敦義請辭主席與不分區立委，不分區立委吳斯懷也應自己請辭。並號召青壯派成立「＋1」活動，張斯綱、游淑慧、王鴻薇、黃敬平等人皆響應，盼能展開國民黨救亡圖存工程。他強調，國民黨最可怕不是失敗，而是沒受到教訓。

羅智強14日在臉書表示，他向大家報告，當他決定號召+1 ，呼籲同志站出來訴求改革時，他就對+1的朋友説：「不會參選黨主席。因為，他想以中立的立場，為黨的重生再造獻議，不會用+1 來謀算黨主席之位。他也向大家保證，他雖不選黨主席，但黨的改革，他絶不缺席！」。

貼文一出，也吸引1.8萬的網友按讚，1千多則留言，在藍營臉書貼文中，算是相當少見。

(中時電子報)