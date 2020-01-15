國民黨總統候選人韓國瑜大敗260萬票，區域立委也落敗多席，外界歸咎黨主席吳敦義強推得不分區立委名單，蔣萬安等黨內青壯派中常委也紛紛請辭，盼喚起改革決心。台北市議員游淑慧驚爆，原來中常委任期只到去年，本10月就該改選因大選延後至今，吳卻以此中常會背書不分區立委名單，讓他「感覺有點怪怪」。

游淑慧在臉書發文，寫道：「昨天淑慧才知道，正常情況下，這屆的中常委任期其實只到去年，去年10月就該改選；但以遇到大選為由而延後至今尚未改選。但這個原本去年10月就該改選的中常會，吳主席卻用來背書通過這份11月通過不分區名單，感覺有點怪怪。」

話鋒一轉，游淑慧也直言：「外界很關注明天的常會，希望能符合大家的期待。常會前，啟臣委員、萬安委員兩位有民意基礎的常委先行請辭，對於明天常會的舉辦，有點小憂慮！」

文章一出，網友湧入留言：「吳主席裝聾叫不醒，吳敦義辭立委及主席，吳斯懷辭立委，中常委總辭，修改中常委產生組織黨章」、「若吳敦義被慰留，我宣布不再支持國民黨，且永不再入國民黨！」「為什麼要把路走死？為什麼要把人做爛？ 一輩子做的事還無法好好處理？不懂」、「確實值得憂慮！萬一中生代都辭了，留下來的卻來個『強力慰留』，那就難看了……」

國民黨台北市議員游淑慧臉書發文。（圖／取自臉書「游淑慧 港湖加游」）

(中時電子報)