今日東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。（圖擷自氣象局）

15日晨最新氣溫分布圖。(圖擷自氣象局)

今(15)日清晨受輻射冷卻影響，新竹、苗栗平地只有 10、11度左右，中部、南部平地也降至10至12度，台北、桃園因「輻射冷卻」作用弱，氣溫約在14至16度。氣象專家吳德榮指出，這2天氣溫稍微回升後，17日會有另一波冷空氣南下，北部、東半部將有降雨機率。

氣象局表示，今晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，新竹、苗栗、南投及雲林近山區有局部11度左右低溫發生的機率，白天起至明（16）日大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫回升；台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，今日東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，民眾請留意。

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋指出，今天白天中南部仍然相對溫暖，高溫可達25到27度，北部和東北部則因為雲量偏多，只有20到22度左右，東部則有22到24度。中南部今天還是要留意日夜溫差，入夜後降溫速度還是很快，北部和東部則是一整天涼涼冷冷的天氣，不過晚上還是比白天再更冷一點，也要注意保暖。

至於另一波冷空氣何時到，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中提到，最新模式顯示，預計將在17日 (周五)會南下，北部及東半部有局部短暫雨的機率，氣溫下降，北台灣轉濕冷，其他地區受相對影響較小；18日起轉乾，18日及19晨氣溫降至最低；苗栗以北平地約降至11、12度，北市及其他平地約在13至15度。至於這一波是否符合「大陸冷氣團」定義則有待觀察。

吳德榮說，由於3千公尺以上高空的水氣及低溫等降雪的條件遠不如上一波，預估機率是比較偏低的。

(中時電子報)