國民黨2020大選慘敗，黨主席吳敦義未立即請辭，而是宣布在今天中常會上，率一級主管以上幹部「總辭」，引發爭議。對此，國民黨政策會副執行長、中央委員蘇清泉透露，吳沒有馬上辭，很多藍營基層、民意代表都在罵，狂飆三字經、五字經。

國民黨在總統、立委選舉失利，吳敦義為個人去留在黨內掀起風暴。吳敦義因未立即請辭，而是宣布15日中常會將率一級主管以上幹部「總辭」，加上黨中央擬出的總辭提案，將以「無縫接軌」為由，要求中常會同意「新任黨主席當選後再行交接」，預計3月初辦補選，形同「請辭待命」的作法再度激起反彈。多位挺吳派中常委、青壯派民代認為，吳應按黨章立即請辭、由第一副主席代理主席辦妥補選，質疑「主席自己請辭就好，哪須中常會通過？」據《中評社》報導，蘇清泉認為，吳未立刻請辭會讓外界觀感更差。

蘇清泉指出，當選戰失敗時，黨主席請辭就好，包括馬英九、朱立倫時代都是輸了當晚就辭，根本沒有眷戀的餘地。蘇清泉也提及，吳敦義沒有馬上辭黨主席，很多藍營基層、民意代表都在罵，更是狂飆三字經、五字經。他呼籲吳要扛起敗選責任，讓黨重新改造。至於中常委接連請辭，蘇也認為是不負責任的態度。

(中時電子報)