上銀(2049)集團總裁卓永財表示，工具機產業今年不見得回升，但今年上銀及大銀(4576)在半導體、電池、5G、汽車的接單都有成長，維持第1季末看到春燕看法不變，第1季有過年因素會是谷底，今年營運將優於去年。對於目前台幣升破30元，他指出，台灣現在不是因為產業競爭力提升，而是海外資金回台及股市熱錢，呼籲央行不能夠放任升值。

卓永財認為，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單，有機會繼續延長。而選舉過後不管如何，有了經濟才有社會穩定，拚經濟各國重要施政方向，台灣創造好的經營環境是執政者該做的，他也認同台灣是小國不要用大國標準，大學教育要產學連結，不然以後沒有人才。因此，上銀也持續紮根動作，跟高工編列機器教材，未來擴展到大學，來要解決人才落差，讓教育符合職場環境需求。

上銀持續發展機電整合，拉開與同業競爭差距。今年1月1日開始上銀集團瑞士子公司改組完後，將成為百分之百子公司，主要做的就是機電整合。另外，上銀系統整合項目也打入日系車廠，該客戶在廣州4條新產線其中1條，已規劃採用上銀滾珠螺桿、線性滑軌與機器人及大銀馬達訂單，由上銀集團主導，整合其他系統商共同建置產線，今年將啟動機電整合服務。

另一方面，卓永財透露，機電整合2020年進入大規模實戰階段，上銀集團已順利成為美系手機大廠供應鏈之一，該手機大廠將進行系統升級，由大銀提供直驅馬達等傳動定位系統，集團人員已進駐矽谷，正為手機廠下游20家設備承包商進行訓練，專案今年下半年正式啟動。

在半導體部分，上銀及大銀跟世界三大半導體製造商都在洽談物聯網合作計畫，並出貨晶圓系統給一家半導體晶圓廠，3月底將交貨4套，預計年底前交貨20套。

卓永財表示，工具機產業接單還沒有看到回升跡象，不過，上銀集團受惠於電池、5G、半導體應用及汽車接單有所成長，出貨時程都在3月之後，第1季底見到春燕，第2季開始回溫，希望今年營收、獲利都有雙位數成長，表現會優於產業。

新台幣兌美元匯率升破30元，卓永財認為，這次升值並非反映台灣產業競爭力提升，而是台商資金回流及股票熱錢，央行不能放任新台幣升值過當。

(時報資訊)