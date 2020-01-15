封測廠超豐（2441）營運自2019年下半年起顯著回溫，執行長謝永達表示，由於客戶需求暢旺，目前現有產能幾乎滿載，對上半年營運正向看待。公司將持續擴充產能，看好下半年可望更強，其中晶圓級凸塊（WLP Bumping）封裝業績可望顯著成長。

謝永達指出，目前現有產能幾乎滿載，且手中訂單尚待消化，主因中美貿易戰糾葛已理出頭緒，超豐客戶尋得適合生意模式，下單轉趨積極。不過，國際政經局勢仍不穩定，以及新台幣強勢、金價上漲等，則對營運造成不確定性。

謝永達表示，超豐近年來投資建置的新產線稼動率處於高檔，且訂單能見度良好，目前看來上半年需求均相當正向。而包括晶圓級尺寸（WLCSP）封裝與裸晶切割（DPS）封裝在內，晶圓級凸塊封裝陸續獲得客戶驗證，相關業務今年可望顯著成長。

謝永達表示，超豐自3年前開始投資建置8吋晶圓級凸塊封裝產能，目前已建置2條，月產能達2.2萬片、目前實際產出8～9千片，預期至2021年中實際產出可望達到滿載。此外，隨著競爭對手降低產能，超豐傳統的打線封裝可望成為業界領導者。

營運策略方面，謝永達表示，將持續爭取晶圓級封裝訂單、目標達到滿載，並持續擴增一線客戶陣容、持續投資產能以滿足客戶需求。同時，亦將持續加強設備自動化能力，以提高品質及生產力，並持續投資培育人才，增強研發能力，提升效率並穩定品質。

謝永達指出，因應客戶需求暢旺，近期持續購置封裝及測試機台。今年資本支出將優先聚焦於覆晶（Flip Chip）封裝、晶圓級尺寸封裝及四方平面無導線（QFN）產能，並強化自動化程度，持續提升傳統封裝成本效益。

(時報資訊)