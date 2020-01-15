金管會主委顧立雄14日在新春記者會回應媒體提問，針對純網銀籌備進度，顧立雄表示，按目前回報情況，以樂天國際銀行可望奪頭香、最快6月可開業。至於「街口託付寶」保證收益爭議，則首度表達「鼓勵創新、但不能接受吸金」立場，強調創新也要兼顧風險。

對於前金管會主委、現任立委曾銘宗建議研議延長台股交易時間，顧立雄回應，不認為延長交易時間就是接軌國際，且國際市場有一盤到底及上、下午盤2機制。同時，由於交易成本將大增，證券商對於延長股市交易時間反彈聲浪較大，目前暫不考慮延長交易時間。

顧立雄指出，台股延長交易時間屬於重大變革，但今年重心聚焦於3月23日上路的逐筆交易制度，以提升資訊透明度，希望能順利上線實施，「同時間不宜開出太多戰線」。此外，證交所目前持續規畫盤中零股交易制度，可望在第四季上路施行。

對於3家純網銀目前籌備開業進度，顧立雄回應，無法替3家業者揣測實際的籌備及開業進度規畫，但就目前接獲的回報情況來看，以樂天國際銀行可望奪得頭香，最快在6月可開業，至於連線銀行及將來銀行則預計在第三季開業。

針對街口「託付寶」打出保證收益而踩中金管會監理紅線，顧立雄對此首度回應，強調鼓勵創新、但不能接受吸金，且必須兼顧風險。街口業務需經金管會核准才能開辦，且保證收益按銀行法規定都有「吸收存款」嫌疑，只要涉及保證收益概念都不能接受。

對於街口執行長胡亦嘉宣布撤換街口投信董事長、改由自己擔任，但隨後召開董事會後再度換回原董事長。顧立雄表示，董事長或代理董事長更換都要金管會准許，對於街口投信頻繁更換高層，將持續關注了解街口公司治理情況。

至於未來職位是否可能異動，顧立雄表示，行政院長蘇貞昌13日按慣例提出內閣總辭，但同日即獲蔡英文總統慰留，並宣布全數閣員留任，使他在留任主委情況下，順利召開14日的新春記者會，對於520後是否獲得異動徵詢，他則表示並未獲得相關徵詢。

(時報資訊)