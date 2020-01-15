番茄富含多種營養，但生吃還是熟吃才好，卻讓許多人爭論不休。營養師表示，其實兩種吃法各有利弊，能吸收的營養也不同，但要注意的是，番茄入菜最好別用太多油，因為反而會讓茄紅素營養流失在鍋內，並使人發胖。

番茄營養價值高，但生吃熟吃卻讓人拿不定主意，根據《爆炸營養課堂》報導，其實兩種吃法各有利弊，番茄加點油煮熟吃，能提升茄紅素、β-胡蘿蔔素的吸收率，讓抗氧化功能加乘，但生吃番茄也不錯，因為加熱過程可能會讓維生素、礦物質等營養流失，因此生吃能吸收較多的維生素C、鉀及膳食纖維。

此外，也有些人爭論番茄要不要去皮吃，番茄薄薄的表皮營養豐富，像是維生素、茄紅素和膳食纖維等，但因番茄的表皮真的很薄，相較於整顆番茄的營養來說，去不去皮吃，其實營養並不會產生很大的差別，因此若為入菜的口感而去皮，也不需特別擔心浪費營養。

不過營養師提醒，番茄入菜的時候，切勿使用太多油，雖然油脂可以幫助吸熟茄紅素，但若太多油的話，反而會導致茄紅素溶在炒菜鍋裡，也因為番茄會吸油，導致熱量爆表，讓人發胖。

(中時電子報)