小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（15日）財經重點。

【1】護國神「積」發紅包 台積市值攻９兆

台積電16日法說會在即，野村及花旗環球二大外資券商，相繼出手調高目標價至395元及396元，外資對目標價相繼調高至近400元，並以實際行動連四日買超21,877張，台積電14日股價震盪走高擺尾收346元、市值8.97兆元作收，雙雙創歷史新高，15日蓄勢挑戰下一個兆元關卡──9兆元歷史新市值。

【2】四千金三缺一 精測今演激情

資金熱潮，台股大戶回來了，信驊14日順利攻上台股第三檔千金股後，精測也緊追在後、蓄勢待發，台股15日有機會出現四千金股，創30年來紀錄。

【3】5G砸錢戰 標金恐破1,500億

5G暫時得標總標金14日正式突破1,300億元大關、來到1,325.17億元，3.5GHz主流頻段每一塊頻譜暫時得標價49.27億元，不僅締造全球單位頻譜最高價，且比原本最高價的義大利32.1億元整整高出53.5％，創造另類「台灣之光」。

【4】去年首破6千億 金融業獲利創新高

股市好，金融業才是真的金飯碗。金管會主委顧立雄14日宣布，2019年金融業稅前獲利共達6,341億元，相較前年的5,212億元，大幅成長21.66％，且創下新高水準。其中銀行業稅前獲利4,071億元，首度突破4千億元；證券期貨業和保險業稅獲利各為565億元和1,705億元，三業別稅前獲利都創下新高，全體金融業合計獲利更首度突破6千億元大關。

【5】CPI連跌 Fed今年按兵不動機會大

美國周二公布上個月消費者物價指數（CPI）僅月增0.2％，已連續第二個月下滑，強化市場對於聯準會（Fed）今年全年都將按兵不動的預期。不過，瑞銀獨排眾議看衰美國經濟表現，預估上半年成長率將下探至僅0.5％，Fed為了搶救經濟可能3度降息。

(中時電子報)