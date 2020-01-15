國民黨總統候選人韓國瑜大敗260萬票，區域立委也落敗多席，外界痛批黨主席與黨內體制腐敗。台北市議員徐巧芯倡議，黨內要職可以北中南東平衡進入體制，甚至可考慮讓民意代表互選；朱立倫任黨主席時，即看到此問題，起用多名立委擔任副秘書長，以求黨內意識與開會內容接近民意。

徐巧芯在臉書發文，寫道：「我倡議讓有民意基礎的人，以北中南東平衡的方式進入體制，甚至可考慮讓民意代表互選。新北市長朱立倫當黨主席時曾積極嘗試改變情況，起用多名立委擔任副秘書長，當時黨的集體意識、開會內容，比較接近民眾關心的主題。」

徐巧芯更指出：「我在2012年曾擔任青年中常委，發現中常會與民意脫節，中常會中甚至商人比政治人物還多。政治人物因為要面臨定期選舉，不會堅持己見，會體察民意，但黨中常委大多沒有民意基礎，很多意見來自身邊狹窄的同溫層。」

文章一出，網友紛紛回應：「國民黨沒人才了，只剩老人與海」、「國民黨就是與人民脫節才失去民心」、「姚江臨這些中常委選來選去當了多少屆，根本就是萬年中常委，中常委的選舉應該比照民意代表這樣才有民意基礎」、「國民黨靠巧芯跟萬安了……」「願能打掉重新練吧！恨鐵不成鋼，相信未來人民會再給機會的」、「黨主席的臉皮厚度有如鱷魚皮」。

台北市議員徐巧芯臉書發文。（圖／取自徐巧芯臉書）

(中時電子報)