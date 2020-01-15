被動元件產業需求增溫，帶動導電漿料廠—勤凱科技(4760)去年第4季業績重回成長軌道，公司自結2019年10月及11月稅後盈餘為900萬元，年成長350%，以股本2.95億元來估算，累計2019年前11月每股盈餘約0.9元；目前勤凱訂單能見度已達今年上半年，勤凱預估，今年上半年業績可望逐季創下單季歷史新高。

勤凱科技為專業導電漿製造商，生產之導電漿主要應用於電容、電阻、電感等被動元件產品，為被動元件之關鍵材料，去年前3季受到被動元件產業供過於求影響，業績表現平平，不過在被動元件產業終端庫存去化結束，以及中美貿易戰達成初步協議，客戶拉貨重新啟動下，讓勤凱業績自去年第4季重回成長軌道，去年12月合併營收更創下單月歷史新高。

勤凱自結去年11月合併營收為6600萬元，年成長12%，稅前盈餘為700萬元，稅後盈餘為600萬元，年成長20%，單月每股盈餘為0.23元，超越去年第3季單季獲利，累計去年10月及11月合併營收為1.16億元，稅前盈餘為1100萬元，稅後盈餘為900萬元，年成長350%，每股盈餘為0.32元；累計2019年前11月合併營收為5.15億元，稅後盈餘為2649萬元，每股盈餘約0.9元，勤凱科技去年12月合併營收7325萬元，月增11.14%，年增91.65%，創下歷史單月新高，累計2019年營收為5.89億元，年減17.39%。

勤凱科技搶攻5G基地台傳佳音，5G基地台介質濾波器導電漿已通過華為及中興供應鏈認證，目前已開始小量出貨，預估今年下半年出貨將放量，受惠於被動元件產業需求增溫，勤凱樂觀看待今年營運，勤凱董事長曾聰乙表示，現在訂單能見度已到今年上半年，預估今年上半年業績有機會逐季創下單季歷史新高。

目前勤凱設備產能約月產20噸，實際產出約13噸到15噸，其中銅漿約佔2/3，銀漿約佔1/3，由於訂單強勁，勤凱科技台灣廠計畫增班生產，而為因應大陸5G客戶需求，勤凱科技亦計畫在無錫廠設廠，最快今年下半年可望定案。

(時報資訊)