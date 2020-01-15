李正皓。（圖／翻攝臉書）

選舉期間，韓國瑜開直播孵小雞，不少民眾天天都到直播平台跟這些「寶貝蛋」打招呼。如今大選結束，這些小雞又該何去何從？李正皓指出，這些小雞還在國民黨部，等著農場來領養，批韓國瑜的行事作風虎頭蛇尾。

主持人劉寶傑在節目《關鍵時刻》中表示，韓國瑜作事有頭無尾、虎頭蛇尾，選舉時鄭重其事弄了一個直播孵小雞，選完後「雞呢？雞有處理嗎？雞最後到哪裡去，不知道！」

李正皓指出，權威人士表示，這些小雞目前在國民黨中央黨部11樓，等農場領養，「這就是韓國瑜做事風格」，「這是生命啊，你沒事去玩一個生命幹嘛？」因為是雞就不管牠嗎？還是為了選舉造勢、炒一兩天的新聞，「去玩弄一個生命把牠孵出來，難道把雞從屠宰場送回去嗎？農場養大然後變成你的火鍋料嗎？這是活生生血淋淋的生命嘛！」

主持人劉寶傑說，所以說選舉沒有碰過這樣虎頭蛇尾，這個收尾是可以完全不理它，只要蛋孵出來就好了？

李正皓認為，很多事情可以不收尾，但這是生命要收尾好，不管找誰接養，把雞的壽命養完都比現在好，包括高雄市也是，所有的市政都喊完當沒事，像高雄發大財、摩天輪…迪士尼樂園。

最後李正皓更爆氣，說了多少次要韓國瑜辦公、進駐人員，設立輿情中心、新聞中心等相關部門，結果卻在養雞，「養雞就算了，拜託你好好負責，歡樂農場就是韓國瑜啦！好好的選戰不打，然後養雞就算了，選完後還不還給吳敦義，還在那邊養雞，吳敦義扣你1億6剛好而已啦！」

選舉過後…韓國瑜孵的雞呢？李正皓曝下場

(中時電子報)